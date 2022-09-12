Вашингтон, 12 сентября 2022, 13:55 — REGNUM Актриса Милли Олкок, сыгравшая молодую Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона», прокомментировала постельную сцену с участием её героини. Об этом 12 сентября пишет New York Post.
Олкок назвала сцену «довольно грубой», так как по сюжету её героиня вместе с персонажем Мэтта Смита оказывается в публичном доме среди множества обнажённых людей. «Были статисты, с которыми мы только что познакомились… Мы чувствовали себя слишком одетыми, потому что все остальные были обнаженными», — призналась актриса.
ИА REGNUM напоминает, что «Дом дракона» является приквелом к шоу «Игра престолов». События сериала происходят за 200 лет до событий оригинального проекта.
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