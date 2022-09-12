Вашингтон, 12 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Актриса Милли Олкок, сыгравшая молодую Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона», прокомментировала постельную сцену с участием её героини. Об этом 12 сентября пишет New York Post.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

Олкок назвала сцену «довольно грубой», так как по сюжету её героиня вместе с персонажем Мэтта Смита оказывается в публичном доме среди множества обнажённых людей. «Были статисты, с которыми мы только что познакомились… Мы чувствовали себя слишком одетыми, потому что все остальные были обнаженными», — призналась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что «Дом дракона» является приквелом к шоу «Игра престолов». События сериала происходят за 200 лет до событий оригинального проекта.