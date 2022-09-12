Пермь, 12 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Перми пьяной пассажирке отказали в перелёте. Дебоширку доставили в отдел полиции и оштрафовали, сообщил журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

AlexandrVe Самолет

Инцидент произошёл 7 сентября в аэропорту «Большое Савино». Женщина планировала улететь в Сочи. Однако из-за агрессивного поведения на борт самолёта так и не попала.

Когда женщину попросили показать содержимое багажа, она возмутилась, начала громко ругаться и размахивать руками. Правоохранители призвали пьяную гражданку вести себя прилично. Однако пассажирка оказала сопротивление сотрудникам полиции.

В итоге женщине отказали в перелёте и доставили в Линейное отделение полиции аэропорта. Рассмотрев административное дело в отношении дебоширки, суд вынес решение о штрафе в размере 2 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2022 года во Владивостоке с борта лайнера сняли пьяного пассажира, который выражался нецензурно и устроил скандал.