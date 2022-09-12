Москва, , 13:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин 12 сентября проведёт совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент работает в Кремле. В связи с тем, что уже полным ходом идёт бюджетный процесс, работа над следующим бюджетным периодом, сегодня президент проведёт совещание по экономическим вопросам», — сказал Песков.

Он добавил, что на совещании будут присутствовать председатель правительства Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, профильные министры во главе с министром финансов Антоном Силуановым, а также экономическое руководство Администрации президента.

По словам Пескова, выступление Путина на совещании традиционно будет открытым. Другие встречи президента будут носить непубличный характер.