Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM В возрасте 53 лет скончался бывший продюсер певицы МакSим (Марина Абросимова) Юрий Алексеев. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на племянницу продюсера Викторию Алексееву.

Марина Абросимова (МакSим) Скриншот видеообращения МакSим в YouTube

По данным источника, продюсер умер 8 сентября 2022 года. Причиной смерти стал инсульт.

Напомним, Юрий Алексеев известен в качестве первого продюсера певицы МакSим. В последние годы жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью, а также продвигал музыкальную группу «Онлайн».

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