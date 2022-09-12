Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В возрасте 53 лет скончался бывший продюсер певицы МакSим (Марина Абросимова) Юрий Алексеев. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на племянницу продюсера Викторию Алексееву.

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

По данным источника, продюсер умер 8 сентября 2022 года. Причиной смерти стал инсульт.

Напомним, Юрий Алексеев известен в качестве первого продюсера певицы МакSим. В последние годы жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью, а также продвигал музыкальную группу «Онлайн».