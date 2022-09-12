Сочи, Краснодарский край, 12 сентября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. 13−16 сентября на базе федеральной территории «Сириус» в Сочи состоится XVI международная конгресс-выставка «Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста». Проведение мероприятия направлено на содействие модернизации профессионального образования в России и подготовку кадров для национального технологического суверенитета в текущих экономических реалиях.

Логотип Федеральный проект «Профессионалитет»

Основным принципом формирования деловой программы Конгресса-выставки является отраслевой подход к подготовке кадров. Благодаря реализации федерального проекта «Профессионалитет», который будет представлен на Конгрессе-выставке, уже начато формирование новой отраслевой модели подготовки современных профессионалов.

Новый учебный год для студентов первого потока программы «Профессионалитет» уже начался — 150 тыс. студентов начали свое обучение в 70 образовательно-производственных центрах, включающих более 250 современных колледжей в 42 регионах России. Уже с этого года ребята начнут осваивать востребованные профессии в короткие сроки, получат релевантный профессии опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

«Сегодня знаковый день, потому что стартует первый учебный год в рамках проекта «Профессионалитет». Он подразумевает плотное взаимодействие с работодателями, это ключевое условие вхождения в программу. Также проект предполагает возможность гибкого изменения учебной программы под потребности соответствующей отрасли и предприятия, где впоследствии будет работать молодой человек и возможность получения уже во время учебы практических навыков и заработной платы. Это существенный плюс для ребят», — отметила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во время визита в один из колледжей «Профессионалитета» 1 сентября.

«Флагманский проект «Профессионалитет», который поддержал президент нашей страны, является мощным драйвером развития всей системы среднего профессионального образования. Тот опыт, когда мы переходим от регионального управления колледжами к отраслевому, помогает нам намного интенсивнее готовить студентов уже под конкретное производство. Мы приняли решение, что со следующего учебного года будем расширять программу «Профессионалитет», делать ее не только для наших ведущих отраслей, но и для малого и среднего предпринимательства», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Ключевым в реализации федерального проекта является участие бизнеса в подготовке кадров. ведь «Профессионалитет» позволит выстроить новую, отраслевую, модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, дать импульс к развитию региональных экономик.

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Руководители министерств и ведомств, регулирующих деятельность в сфере СПО Российской Федерации, Республик Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, стран БРИКС, обменяются опытом успешных практик взаимодействия колледжей с отраслевыми предприятиями в системе профобразования, обсудят создание единой конкурсной площадки профессионального мастерства. В 2022 году отличительной особенностью конгресса станет встреча лидеров общественного мнения из регионов-участников проекта «Амбассадоры профессионалитета».

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

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Студенты «Профессионалитета» будут заниматься в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс.

«Особенностью Профессионалитета стал модульный формат сбора учебного плана. Образовательные программы полностью пересобраны с участием работодателей, дублирования убраны и профессиональный контекст вводится с первого года учебы — как это принято в дуальной модели обучения.

Нововведение — единое обучение для управленческих команд. В рамках Профессионалитета министры, управленческий состав колледжа или техникума и работодатели совместно обучаются на курсах повышения квалификации, где «пересобирают» систему управления образованием. На их примере мы видим фактические изменения: от недопонимания к конструктивному диалогу. Основа — практико-ориентированная подготовка.

Сегодня, при реализации программ повышения квалификации, педагогический состав осваивает методики смешанного обучения, когда теоретический материал изучается самостоятельно, а в аудитории — дискуссии, обсуждения и 60−70% практической отработки навыков, что с первого года обучения позволяет образовательному процессу быть более эффективным и интенсивным. Разрабатывается цифровой образовательный контент по наиболее сложным и важным образовательным модулям, которые требуют дополнительного учебного материала», — пояснила руководитель Института развития профессионального образования Наталия Золотарева.

Важно отметить, что некоторые предприятия-участники «Профессионалитета» вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад» в 2022 году. Национальный рэнкинг «Наш вклад» — это формат публичного признания государством вклада бизнеса и НКО в реализацию национальных проектов, привлечения бизнеса, НКО и граждан (как волонтеров), и тиражирования лучших практик. Подробнее ознакомиться с рэнкингом и результатами 2022 года можно на сайте — РЭНКИНГ. НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ. РФ.

На сайте ЯПРОФ. РФ можно узнать больше о программе «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках в регионах, а также востребованные профессии, которыми можно овладеть во время обучения.