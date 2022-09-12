Баку, 12 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Баку «категорически» опровергает обвинения в адрес вооружённых сил Азербайджана в обстреле домов в Нагорном Карабахе. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Об обстрелах сообщил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян. Он заявил, что в общине Кармир Шука одна пуля в ходе обстрелов залетела внутрь дома, где были люди, а другая — застряла в пристройке.

«Информация, распространённая в ряде армянских СМИ, что якобы подразделения азербайджанской армии открыли огонь в направлении населённого пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района и о нанесении ущерба гражданской инфраструктуре, является ложью», — сообщили в министерстве.

Стоит отметить, что в сентябре Азербайджан нарастил количество обвинений в адрес армянской стороны в обстрелах на границе. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что это похоже на подготовку Баку «новой провокации».