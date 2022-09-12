Москва, 12 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Некоторое количество бюллетеней на выборах в Курской области признано недействительными. Об этом сообщила 12 сентября Центральная избирательная комиссия.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Всего недействительными признано 522 избирательных бюллетеня на 30 избирательных участках в 13 региона, в числе которых названа и Курская область.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября в Курской области прошло 74 избирательных кампании, в том числе в городское собрание Курска.