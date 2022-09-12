Омск, , 13:51 — REGNUM В Омске оглашён приговор 22-летнему местному жителю. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в следственном управлении СКР по Омской области, молодой мужчина обвинялся в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, утром 23 декабря 2021 года омич пришёл в частный дом к 20-летней девушке, с которой хотел возобновить ранее прекращённые отношения. Он дождался, пока родственница девушки уйдёт на работу, и проник в дом. Мужчина предложил омичке возобновить отношения, но получил отказ. После этого он изнасиловал девушку. Чтобы скрыть следы преступления, омич убил девушку, забрал её телефон и скрылся.

Жестокое преступление было совершено в условиях неочевидности. Однако следователи и полицейские смогли установить личность злоумышленника. Вскоре его задержали на железнодорожном вокзале в Новосибирске.

Мужчина был заключён под стражу. Свою вину он признал частично, заявив, что не хотел убивать девушку.

Суд приговорил омича к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в 2021 году в Омской области было зарегистрировано 23 825 преступлений. Это на 668 преступлений меньше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки задержан в Ростовской области. Тело ребёнка было найдено в лесополосе.

Читайте также: В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки