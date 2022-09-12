Белгород, 12 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 12 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«Со стороны [Киева] был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Белгородской области уточнил, что в данный момент глава городского округа осуществляет вывоз в безопасное место жителей указанного населённого пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что на сегодняшний день союзные войска сдерживают атаки ВСУ под Красным Лиманом.