Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретится с избранными главами регионов, а также даст оценку результатам выборов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 12 сентября журналистам.

Встреча Владимира Путина Kremlin.ru

Представителя Кремля спросили, намерен ли президент провести встречу с избранными губернаторами. Песков подтвердил, что такие встречи проходят каждый раз после выборов. Точная дата будет объявлена позже.

«Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства своевременно даст оценку прошедшему голосованию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 82 российских регионах с 9 по 11 сентября проходили выборы различного уровня. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и депутаты городских дум 12 административных центров.

Читайте также: Песков: выборы прошли без существенных сбоев и замечаний