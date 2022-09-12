Таллин, 12 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Эстония должна занять четкую позицию, благодаря чему следовать твердой внешнеполитической линии в поддержке Тайваня. Об этом сообщил депутат национального парламента Эстонии от правящей Реформистской партии Калле Лаанет.

«Сопутствующие этому риски и потери смягчаются нашими отношениями с крупными союзниками, в первую очередь, с США», — добавил он, напомнив, что «краеугольный камень эстонской оборонной доктрины гласит: «никогда больше в одиночку».

Лаанет считает, что к Тайваню Эстония испытывает особые отношения, потому что «мы оба живем с огромным, жадным и агрессивным соседом».

По словам Лаанета, «Китайская Народная Республика с ее агрессивной идеологией поставила почти все страны мира перед выбором: либо Китайская Народная Республика, либо Китайская Республика, то есть Тайвань. Если ты друг Тайваня, то ты наш враг, враг Китайской Народной Республики».

Эстонский парламентарий признал, что такая явная поддержка сепаратистских устремлений Тайваня может крайне негативно сказаться на экономических и иных связях с Китаем. «Достаточно ли сильна Эстония, несмотря на свой нынешний международный выгодный фарватер, чтобы оставить без внимания большой Китай? Это непростой вопрос даже для дипломатии», — считает Лаанет.

По его мнению, Эстония должна поступить как Литва: «Литва уже подала пример в своей внешней политике, поддержав Тайвань. Тайвань — важный союзник США в Азии, и своим выбором литовцы укрепляют свои союзнические отношения с американцами».