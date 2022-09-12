* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 12 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала арестовали, а затем убили бывшего полицейского. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Радикалы арестовали бывшего начальника местной полиции 9 сентября в кишлаке Хакриз в долине Туркман уезда Шейх Али, а следующей ночью бросили его тело в уезде Сияхгерд провинции Парван.

Этого человека звали Мухаррам Али, он был начальником местной полиции в долине Горбанд провинции Парван при предыдущем правительстве.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

И ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных провинциях Афганистана арестовывали, пытали и расстреляли десятки силовиков прежнего режима.