В афганской провинции Парван талибы* убили экс-начальника полициии
Кабул, 12 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала арестовали, а затем убили бывшего полицейского. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Радикалы арестовали бывшего начальника местной полиции 9 сентября в кишлаке Хакриз в долине Туркман уезда Шейх Али, а следующей ночью бросили его тело в уезде Сияхгерд провинции Парван.
Этого человека звали Мухаррам Али, он был начальником местной полиции в долине Горбанд провинции Парван при предыдущем правительстве.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.
И ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных провинциях Афганистана арестовывали, пытали и расстреляли десятки силовиков прежнего режима.