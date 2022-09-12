Сеул, , 13:48 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа преступлений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального агентства полиции страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, число преступлений, совершенных лица в возрасте 10-11 лет, увеличилось с 1013 в 2018 году до 2197 в 2022 году.

Известно, что в 2018 году общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 7364 преступления, в 2019 году — 8615 преступлений, в 2020 году — 9606 преступлений, в 2021 году — 10 915 преступлений. Ежегодно количество преступлений увеличивается на 11-17%.

Самым распространенным видом преступлений, совершенных несовершеннолетними, были кражи. За ними следуют хулиганство, изнасилования, непристойные действия, поджоги.