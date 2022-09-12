Сеул, 12 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа преступлений среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального агентства полиции страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, число преступлений, совершенных лица в возрасте 10-11 лет, увеличилось с 1013 в 2018 году до 2197 в 2022 году.

Известно, что в 2018 году общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 7364 преступления, в 2019 году — 8615 преступлений, в 2020 году — 9606 преступлений, в 2021 году — 10 915 преступлений. Ежегодно количество преступлений увеличивается на 11-17%.

Самым распространенным видом преступлений, совершенных несовершеннолетними, были кражи. За ними следуют хулиганство, изнасилования, непристойные действия, поджоги.