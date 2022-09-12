Белгородский район, Белгородская область, , 13:46 — REGNUM Над Белгородским районом 12 сентября сработала система ПВО, подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Российские военные отразили атаку днём 12 сентября. По данным оперативных служб, в результате работы средств ПВЛ повреждён один легковой автомобиль в посёлке Комсомольский, а также кровля дома в переулке Западный в Белгороде.

Жертв и пострадавших нет, подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Белгородской области также обстрелян погранпереход.