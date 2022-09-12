Воронеж, 12 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Воронежскую область прибыли 625 вынужденных переселенцев с территории бывш. УССР за последние сутки, данные на 12 сентября опубликовал телеграм-канал правительства Воронежской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения

Поездом накануне, 11 сентября, прибыли 419 человек. Ещё 206 человек приехали в регион самостоятельно на личных автомобилях.

«Люди размещены в 14 пунктах временного размещения (ПВР) в 10 районах области и Воронежа. Часть прибывших разместилась у родственников», — уточнили в правительстве.

Всего в 76 пунктах временного размещения в Воронежской области остаются 4 796 вынужденных переселенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 человек разместили накануне в двух муниципальных лагерях Воронежа.