Калуга, , 13:45 — REGNUM В Калуге сотрудниками полиции задержана жительница областного центра, подозреваемая в причастности к незаконному обороту наркотиков. У девушки изъято 20 свертков из полимерного материала с наркотическим средством общим весом более девяти граммов. Об этом 12 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Изъятые свертки с наркотиками 40. мвд. рф

Как полагают полицейские, калужанка приобретала оптовые партии наркотиков, реализуя их в дальнейшем третьим лицам посредством тайников-закладок. В действиях женщины усмотрено покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

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