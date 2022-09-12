Калуга, 12 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками полиции задержана жительница областного центра, подозреваемая в причастности к незаконному обороту наркотиков. У девушки изъято 20 свертков из полимерного материала с наркотическим средством общим весом более девяти граммов. Об этом 12 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40. мвд. рф Изъятые свертки с наркотиками

Как полагают полицейские, калужанка приобретала оптовые партии наркотиков, реализуя их в дальнейшем третьим лицам посредством тайников-закладок. В действиях женщины усмотрено покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.