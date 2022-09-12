Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Свердловчанин выплатит 2,5 млн рублей за незаконную сделку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствие установило, что местный житель за вознаграждение передал счёт в банке неустановленному лицу. Через некоторое время на счёт от юридического лица поступило 2,5 млн рублей. В информации о перечислении указывалось, что деньги являются взысканной задолженностью по зарплате, однако в ходе проверки оказалось, что владелец счёта не имеет с этим юридическим лицом трудовых отношений.

Таким образом операция была признана незаконной. Суд постановил взыскать с владельца счёта 2,5 млн рублей в доход государства.