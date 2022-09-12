Таллин, 12 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

В 2022 году Эстония будет способна экспортировать более одного миллиона тонн сельхозпродукции (зерновых, рапса, бобовых). С таким прогнозом выступил руководитель отдела торговли зерном компании Copenhagen Merchants Индрек Айгро, сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

В 2021 году урожай зерновых в Эстонии составил 1,28 млн тонн, рапса и масличной редьки — 215 000 тонн, бобовых — 79 000 тонн, картофеля – 71 000 тонн. В 2021 году зерна было экспортировано на 171 млн евро. Это на 35 млн евро меньше, чем в 2020 году.

Директор по развитию Baltic Agro Маргус Амеэрикас сообщил ERR, что нынешний год был относительно благоприятным для растениеводства, и общий урожай зерновых может достичь долгожданных двух миллионов тонн.

Первое место в экспорте зерна Эстонии традиционного занимает пшеница, за ней следует ячмень, отметил Айгро: «Пшеница, экспортируемая Эстонией в этом году, в основном используется в пищу, то есть для потребления человеком, а не в качестве корма для животных».

По его оценкам, большая часть экспорта зерна идет в Африку. «Мы видим, что доминирует Нигерия, но там есть еще Мавритания, Сенегал, Ангола. А эстонский ячмень, в свою очередь, идет либо в Северную Африку (Марокко, Алжир, Тунис), либо в Саудовскую Аравию», — сказал Айгро.

Хорошему настроению у представителей отрасли способствует и то, что цена пшеницы на мировом рынке резко взлетела и находится примерно на 25% выше показателей 2021 года.

Большая часть эстонского урожая будет экспортирована в октябре и ноябре 2022 года, какая-то часть — зимой и весной 2023 года.