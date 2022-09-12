Уфа, 12 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Свыше 4,3 млн тонн зерна собрали сельхозпроизводители в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Donland.ru Урожай

Промежуточные итоги уборочной кампании в республике рассмотрели на оперативном совещании правительства Башкирии в центре управления республикой.

По слова вице-премьера — министра сельского хозяйства БашкирииИльшата Фазрахманова, сельхозпроизводители завершают уборку зернобобовых и зерновых культур. Аграрии уже обработали 84% сельхозугодий, они собрали свыше 4,3 млн тонн зерна, при этом средняя урожайность составила 29,3 ц/га.

«Более 41 ц/га собирают в Чекмагушевском, Стерлитамакском, Аургазинском и Кармаскалинском районах. Кроме того, в республике приступили к уборке гречихи и масличных культур», — сообщил министр.

Он также отметил, что в регионе начали копку сахарной свёклы.

«Сахарные заводы республики обеспечены необходимым сырьём. Так, «Раевсахар» уже произвёл 4,4 тысячи тонн сахара», — сообщил Фазрахманов, добавив, что сельхозпроизводители Башкирии заготовили годовой запас кормов для скота.

«Ждём хороших результатов. Мы планомерно делали всё, чтобы добиться такого высокого урожая, закупали технику. И погода нам тоже помогла», — заявил глава БашкирииРадий Хабиров.