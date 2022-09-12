Москва, , 13:41 — REGNUM Странно было бы, если бы на вопрос о готовности к переговорам Зеленский ответил как-то иначе, чем отказом. Сейчас на территории бывшей УССР не он принимает решения по делам такого рода; они принимаются в натовских политических и военных штабах, а ими выбрана война, ими ведётся очередная операция с целью уничтожить Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин сегодня, 12 сентября, комментируя заявление Зеленского о переговорах с Россией.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир 11 сентября, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.

«Странно было бы, если бы и Кремль пошёл на переговоры с режимом Зеленского. Все сказанные до настоящего времени в «пропереговорном» ключе фразы считаю дежурной дипломатией, хотя и не совсем понимаю, на кого она была ориентирована. Разве что на Китай с Индией? Рад, что Песков сегодня заявил, что этого не будет.

Если же говорить о реальных переговорах, переговорах с Западом, то условия для них ещё не созрели. Россия не просто должна нанести Западу сильный удар на территории бывшей УССР — она должна оставить его на руках с тем, что останется от разрушенного нами фашистского киевского государства.

Кроме того, по обстоятельствам наших контрсанкций в энергетической сфере лучшее время для такого разговора наступит в январе-феврале 2023 года.

До этого, как и потом, потому что Запад после первого поражения не успокоится и будет пытаться вновь атаковать нас, необходима максимальная мобилизация в политической, военной, общественной и экономической сферах.

К сожалению, и последний День города в Москве показал это весьма наглядно, далеко не все и в политическом руководстве, и среди граждан понимают, что, как говорила Ахматова в известном стихотворении, «ныне лежит на весах и что совершается ныне».

Это надо терпеливо объяснять. Попытки насаждать у нас всё, что отвечает интересам наших врагов, — жёстко пресекать», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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