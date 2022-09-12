Железноводск, Ставропольский край, 12 сентября 2022, 13:40 — REGNUM На одном из курортов Кавминвод планируют начать производство минеральной воды, способствующей похудению. Продукт будет содержать специальные добавки, которые помогут в запуске процесса ускоренного метаболизма и детокса. Об этом сообщил глава города Железноводска Евгений Бакулин.
По словам Бакулина, производитель намерен выпускать продукцию не только для внутреннего покупателя, но и для зарубежного, наладив её импорт в условиях санкций в другие страны.