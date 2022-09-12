Железноводск, Ставропольский край, 12 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На одном из курортов Кавминвод планируют начать производство минеральной воды, способствующей похудению. Продукт будет содержать специальные добавки, которые помогут в запуске процесса ускоренного метаболизма и детокса. Об этом сообщил глава города Железноводска Евгений Бакулин.

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«В ближайшее время у нас начнут производить новую минеральную воду с новыми свойствами, которые будут направлены на запуск обмена веществ, детоксикации и восстановления сил. Для достижения результата производитель начнет добавлять в минеральную воду специальные микроэлементы, о чем уже свидетельствует медицинское заключение», — написал мэр на своей странице в соцсети.

По словам Бакулина, производитель намерен выпускать продукцию не только для внутреннего покупателя, но и для зарубежного, наладив её импорт в условиях санкций в другие страны.