Ульяновск, , 13:40 — REGNUM В Ульяновской области жителей Инзенского района предупредили о том, что в лесах заметили медведей. Население призывают быть осторожными, при этом напоминая, что данный вид «косолапых» внесён в Красную книгу. Об этом сообщает администрация района в социальных сетях.

Медведи Олег Кугаев © ИА REGNUM

В соцсетях опубликована информация о том, что в лесах возле села Юлово Инзенского района «были замечены медведи».

«Убедительно просим жителей района быть осторожными при выходе в лес!» — говорится в сообщении, отмечая, что данный вид медведей занесён в Красную книгу.

Власти напоминают правила поведения при встрече с медведем. В частности, жителей призывают не кричать и не привлекать внимание дикого животного, а обойти его на «максимально дальнем» расстоянии. Также не рекомендуется поворачиваться спиной к медведю, так как он может броситься вслед за человеком, считая его добычей.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что принятие первоочередных мер по восстановлению популяций в России требуется для 13 видов животных, в том числе белого медведя.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года в Ульяновской области на 150 тыс. рублей оштрафован охотник, застреливший «краснокнижного» бурого медведя.

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