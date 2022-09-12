Херсон, 12 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Последствия обстрелов киевскими нацистами Антоновского моста в Херсоне показал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 12 сентября в видеозаписи, которую он разместил в своём телеграм-канале.

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Как отметил, Стремоусов, ВСУ продолжают вести хаотичные обстрелы моста из американских реактивных систем залпового огня HIMARS

«Нацисты пытаются любой ценой создать условия, в которых люди должны постоянно находиться в напряжении», — сказал он, добавив, что киевские боевики своими хаотичными обстрелами стремятся разрушить инфраструктуру Херсона и Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться всех поставленных целей специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР.