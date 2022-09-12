* талибов — запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, 12 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали восемь местных журналистов за освещение протеста школьниц. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Достоверный местный источник сообщает, что после публикации новости о протесте школьниц спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали и допросили ряд журналистов.

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осмотрели аппаратуру и мобильные телефоны репортёров и предупредили их, чтобы впредь они были осторожны в публикации новостей.

Между тем, местные источники сообщают, что учащиеся средней школы «Симин Акбари» в уезде Чамкани, которые пошли в школу утром 11 сентября, вернулись восвояси из-за стрельбы в воздух, устроенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, что на прошлой неделе в провинции Пактия, вопреки приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несколько школ открылись для девочек старше шестого класса. Повторное закрытие школ почти через неделю получило широкое освещение в СМИ.