Белгород, 12 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Пограничный пункт пропуска Логачевка обстрелян 12 сентября в Белгородской области со стороны б. УССР. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на территории села нет.

«Глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место», — уточнил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на погранпереходе в Логачёвке столпились десятки машин с беженцами, всех их распределили в пункты временного размещения.