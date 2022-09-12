Пермь, 12 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Перми чиновники прокомментировали инцидент, который возник ранее в салоне автобуса № 33. Кондуктор, которая села на колени к пассажирке, отстранена от работы, сообщают СМИ.

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В муниципальном департаменте транспорта назвали поведение кондуктора недопустимым. Наказать сотрудницу должен перевозчик, чиновники этого сделать не могут.

«Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику, как работодатель. Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания», — сказали в администрации и добавили, что с кондукторами проведут инструктаж о надлежащем поведении в отношении пассажиров.

Стоит отметить, скандальная ситуация возникла в автобусе 8 сентября. В интернете появился видеоролик с кадрами, как кондуктор сидит на коленях у пассажирки и требует, чтобы девушка покинула салон. Причину требований кондуктор не объясняет. Но по одной из версий, женщину возмутили переглядывания двух пассажирок, которые работница восприняла на свой счёт как издевательские.