Кострома, 12 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Председателя колхоза, расположенного в Вохомском районе Костромской области подозревают в мошенничестве при получении гранта. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Наталья Диева Фермерство в Костроме

По версии следствия руководитель колхоза получил 3,5 млн рублей по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Одно из обязательных условий для получения средств — устойчивое финансовое положение предприятия. Зная, что у колхолза были долги и не имелось необходимых средств на счёте, председатель подделал необходимые справки. На основе фиктивного документа колхозу выделили деньги, которые обвиняемый потратил не по целевому назначению.

По условиям конкурса средства должны были поступить на реконструкцию ферм и закупку крупного рогатого скота, вместо этого председатель погасил долги предприятия и пустил деньги на «иные нужды, не связанные с непосредственной работой колхоза». О каких именно нуждах идёт речь, в МВД ответить затруднились.

Напомним, для Костромской области это не первый случай мошенничества, связанного с получением грантов в сфере сельского хозяйства. В 2020–2021 годах в регионе было возбуждено как минимум шесть уголовных дел, связанных с выделением средств по линии департамента АПК. Фермеры получали деньги, но тратили их не на покупку коров и строительство производственных площадок, а на личные нужды.