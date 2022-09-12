Херсон, 12 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Антоновский мост под Херсоном уже несколько месяцев закрыт, но киевские боевики пытаются разрушить его «для картинки». Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр 12 сентября и, несмотря на срабатывание ПВО, попали по нему. Повреждено дорожное полотно моста. Мост находится в аварийном состоянии, передвигаться по нему нельзя.

«Бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. На данном этапе мост вообще закрыт. На нём нет никаких передвижений пару месяцев, но они его пытаются разрушить для картинки», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов ранее заявил, что Херсонская область окружена защитой, угрозы со стороны ВСУ нет. Обстановка в городе спокойная, паника отсутствует.

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