Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Оппозиционная партия «Лело» призывает создать в парламенте Грузии комиссию по расследованию сведений, что грузинские силовики якобы сотрудничают с представителями России. Об этом 12 сентября объявила на брифинге представитель партии Саломе Самадашвили.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для этого стал репортаж телеканала «Пирвели». Журналисты утверждают, что министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури якобы тайно посетил РФ. Кроме того, его обвинили в переговорах с сотрудниками российских спецслужб в Тбилиси.

«По информации свидетелей, целью сотрудничества являлся пропуск по территории Грузии запрещённых грузов по заказу России, предоставление гражданства Грузии конкретным российским гражданам и содействии их бизнес-деятельности, контроль за деятельностью нежелательных для российского правящего режима лиц, и сотрудничество в других направлениях», — заявила Самадашвили.

Она считает, что данная деятельность противоречит конституции и интересам страны. В «Лело» надеются, что в других оппозиционных партиях поддержат инициативу о расследовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие граждане РФ были «релоцированы» в Грузию западными компаниями, на которые те работают. К тому же в Грузию стабильно высокий туристический поток из России. Это стало поводом для грузинской оппозиции обвинять власти в сотрудничестве с РФ.

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