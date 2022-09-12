Тбилиси, 12 сентября 2022, 13:35 — REGNUM Оппозиционная партия «Лело» призывает создать в парламенте Грузии комиссию по расследованию сведений, что грузинские силовики якобы сотрудничают с представителями России. Об этом 12 сентября объявила на брифинге представитель партии Саломе Самадашвили.
Поводом для этого стал репортаж телеканала «Пирвели». Журналисты утверждают, что министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури якобы тайно посетил РФ. Кроме того, его обвинили в переговорах с сотрудниками российских спецслужб в Тбилиси.
«По информации свидетелей, целью сотрудничества являлся пропуск по территории Грузии запрещённых грузов по заказу России, предоставление гражданства Грузии конкретным российским гражданам и содействии их бизнес-деятельности, контроль за деятельностью нежелательных для российского правящего режима лиц, и сотрудничество в других направлениях», — заявила Самадашвили.
Она считает, что данная деятельность противоречит конституции и интересам страны. В «Лело» надеются, что в других оппозиционных партиях поддержат инициативу о расследовании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие граждане РФ были «релоцированы» в Грузию западными компаниями, на которые те работают. К тому же в Грузию стабильно высокий туристический поток из России. Это стало поводом для грузинской оппозиции обвинять власти в сотрудничестве с РФ.
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