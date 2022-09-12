Абакан, 12 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Хакасии зарегистрирован рост количества ландшафтных и лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

За неделю к десяткам степных пожаров, палов травы и к лесным пожарам привели тёплая ветреная погода и неосторожность людей в обращении с огнём. Власти призывают жителей Хакасии к бдительности и просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

С начала 2022 года в Хакасии потушили 471 степной пожар и 488 палов травы. Потушено 610 возгораний мусора на открытых площадках, свалках, в контейнерах и в бесхозных строениях. С начала текущего года в регионе произошло 102 лесных пожара. На сегодняшний день один лесной пожар действует в Усть-Абаканском районе республики. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в управлении.

По словам и. о. начальника управления по ГО, ЧС и ПБ Владимира Карамашева, даже небольшие очаги огня могут перерасти в километровые палы травы и степные пожары, создать угрозу лесному фонду и населённым пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 13 сентября ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. В Аскизском, Бейском и Усть-Абаканском районах с 13 по 16 сентября сохранится четвёртый класс пожарной опасности.

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