Ярославль, 12 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. «Очень хорошим» назвали представители «Единой России» в беседе с корреспондентом ИА REGNUM свой результат на выборах в мунициплитет Ярославля. Из 38 одномандатных округов кандидаты от партии смогли избраться в 34.

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия»

«В целом результат очень хороший, мы улучшили результат 2017 года. Поэтому я, как секретарь местного отделения, доволен. Каждый кандидат работал в округах, засучив рукава. Ну и это показатель, что жители города доверили кандидатам от партии «Единая Россия» представлять свои интересы. Поздравляю кандидатов, которые стали депутатами, желаю им сдержать все свои обещания», — напутствовал новых народных избранников секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель муниципалитета 7-го созыва Артур Ефремов.

Среди прошедших в городскую думу Ярославля от «Единой России» на этот раз много новичков. Новоявленные депутаты уже готовятся к работе.

«Каких-то заоблачных обещаний я не давал, потому что зачем обещать, если потом не сможешь решить? Вероятно, такая позиция оказалась выигрышная, — рассуждает о своей победе директор Ярославской областной клинической больницы Василий Тубашов, ставший депутатом по 14 округу, — Можно с лозунгами идти, а можно пытаться что-то сделать. Это по ощущениям, потому что я впервые в такой ситуации. Это даже не тактика, а просто реальная жизнь. Надо смотреть, всё понять. В Заволжском районе образовался интересный депутатский корпус, который может много решить в развитии района. Возможно, этим и надо пользоваться, потому что жители ждут изменений, перемен», — заключил Тубашов.

Активную работу продолжат и уже опытные депутаты, повторно избравшиеся от партии власти в муниципалитет. Алексей Малютин показал лучший результат по городу, на выборах в предыдущий созыв он также занимал первое место по голосам в партийном списке.

«Всегда на победу влияет работа в округе предыдущая. Она ведь от победы не прекращается. Кто хочет победить в следующий раз — для него избирательная кампания продолжается следующие 5 лет. Мы не всё можем сделать, может только 10 процентов из 100, но всё равно надо побороться. И тогда через 5 лет люди придут, пожмут руку и скажут спасибо», — отметил Малютин.

Депутат подчеркнул, что планирует тесно сотрудничать с исполнительной властью в своей работе. На это, судя по всему, настроены и остальные единороссы.