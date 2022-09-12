Донецк, 12 сентября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:55 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 сентября вооружённые киевские формирования дважды в течение десяти минут обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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