Якутск, 12 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Почти в два раза больше якутян обратились в больницы после нападения собак летом 2022 года. В июне–августе 2021 года таких случаев было 80, в этом — 150, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в управлении департамента ветеринарии.

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При этом втрое выросло число случаев, когда на людей нападали животные, у которых есть хозяева. Год назад таких инцидентов было 34, этим летом — 105.

«В прошлом году в 34 случаях напали хозяйские собаки, 46 — животные без владельцев, в этом году уже 104 нападения владельческих собак и также 46 — животных без владельцев», — отметили в департаменте ветеринарии.

В приюте, по данным ведомства, сейчас содержатся 944 животных, всего были отловлены в 2022 году 2404 собаки, 1338 из них обрели новых хозяев, 157 — возвращены владельцам. Агрессивными сочли 56 собак, их будут содержать в приюте пожизненно.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсобрания Якутии скорректировали закон, регламентирующий правила содержания собак на территории республики. Цель поправок — повысить ответственность собаководов за своих питомцев. Теперь их будут штрафовать.