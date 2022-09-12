Москва, 12 сентября 2022, 13:31 — REGNUM Кремль не усматривает переговорной перспективы для переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об это сегодня, 12 сентября, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что предпосылки для общения глава Росийского государства и Зеленского отсутствуют.
ИА REGNUM сообщало, лидер киевского режима Владимир Зеленский категорически отвергает возможность переговоров с Россией.
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