Москва, 12 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Газпром и Siemens продолжают сотрудничество в части технического обслуживания турбин по «Северному потоку». Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Насколько я понимаю, Газпром находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несёт обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин. Это первое», — заявил Песков.

«В то же время Siemens сейчас как компания обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями. Но что касается конкретных — в последние дни или не в последние дни — контактов, то, конечно, это лучше выяснять в самом Газпроме», — указал он.