Владимир, 12 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2022–2023 годов досрочно начинается во Владимире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе администрации города.

ИА REGNUM Батарея

Постановление о начале подачи тепла в социальные учреждения с 12 сентября подписал мэр Владимира Андрей Шохин. Центральное отопление начнут включать поэтапно, в первую очередь подключат объекты социальной сферы.

После запуска котельных буде уточнён график включения отопления в многоквартирных жилых домах города.