Москва, 12 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российская авиация и артиллерия за сутки уничтожила три киевских склада вооружения, станцию радиоэлектронной борьбы и цеха ремонта РСЗО, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Зализничное Запорожской области, а также цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня в Краматорске Донецкой Народной Республики.