Москва, , 13:23 — REGNUM Международный параолимпийский комитет (МПК) 16 ноября проведёт голосование по вопросу сохранения или лишения членства Параолимпийских комитетов России и Белоруссии. Об этом 12 сентября сообщил президент Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Эмблема Параолимпийских игр

«16 ноября МПК проведёт внеочередную генеральную ассамблею», — сказал Рожков на заседании коллегии Министерства спорта РФ.

По его словам, на генассамблее МПК будет проведено голосование по вопросу о членстве Параолимпийских комитетов России и Белоруссии, а также о том, сделать ли обязательным условием соблюдение олимпийского перемирия.

Напомним, в марте 2022 года МПК не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в зимних Параолимпийских играх в Пекине.