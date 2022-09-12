Москва, 12 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского пока не востребованы. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — заявил Песков.

«По всей видимости, для этого предпосылок сейчас никаких нет», — сказал он, комментируя предложения Эрдогана по организации встречи.