* талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 13:22 — REGNUM В афганской провинции Нангархар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли солдата бывшей правительственной армии Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Инцидент произошёл 11 сентября в районе Дурахи уезда Кама.

Местные источники уточнили, что солдата звали Али Акбар. Члены его семьи заявили, что он вёл мирную жизнь после падения предыдущего правительства.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре не дали комментариев.

Напомним, два дня назад в Кабуле бывший полковник национальной безопасности скончался под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).