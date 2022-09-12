В афганской провинции Нангархар талибы* расстреляли бывшего солдата
* талибы — запрещённая в России организация
Джелалабад, Афганистан, 12 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли солдата бывшей правительственной армии Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Убийство
Инцидент произошёл 11 сентября в районе Дурахи уезда Кама.
Местные источники уточнили, что солдата звали Али Акбар. Члены его семьи заявили, что он вёл мирную жизнь после падения предыдущего правительства.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре не дали комментариев.
Напомним, два дня назад в Кабуле бывший полковник национальной безопасности скончался под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).