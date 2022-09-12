Степанакерт, 12 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Азербайджана в ночь на 12 сентября обстреляли позиции армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом сообщил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В общине Кармир Шука повреждены два жилых дома. В случае с одним из домов пуля попала в балконную дверь второго этажа и проникла в помещение дома. Все четыре члена дома, в том числе один несовершеннолетний, находились в доме и проснулись от выстрелов. В другом случае выпущенная пуля попала в примыкающий к жилому дому навес», — написал омбудсмен.

Степанян обвинил азербайджанскую сторону в «этнической чистке», направленной против народа, проживающего в Нагорном Карабахе. Он заявил, что цель таких действий — терроризировать население республики.

Напомним, ранее в Азербайджане обвинили ВС Армении в обстрелах. Ереван опроверг эти обвинения.