Москва, 12 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Госдуме считают актуальным обновление правительством России стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Er-gosduma.ru Депутат Госдумы Надежда Школкина

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«Мне нравится новая тенденция, когда основополагающие документы оперативно обновляются, пересматриваются, модернизируются на фоне новых вызовов. Стратегия развития агропромышленного комплекса до 2030 года тоже оперативно скорректирована», — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

На сегодняшний день стоит задача нарастить не только объемы производства конечной продукции, но и объёмы ингредиентов, компонентов — это и селекция и семеноводство, и ферменты, и аминокислоты, перечислила парламентарий.

Кроме того, в рыболовстве актуально изменение логистики и обновление судов, указала она.

«Но и самое главное, мы держим курс на улучшение качества жизни проживающих в сельской местности, а также на развитие сельских территорий», — сказала Школкина.

Выделение правительством дополнительных средств на АПК еще раз говорит о том, что АПК себя оправдывает и отрасли необходима поддержка, убеждена парламентарий.

«На сегодняшний день АПК, как и ОПК, является стратегической отраслью, они никогда не подведут», — подчеркнула депутат Госдумы.

Правительство обновило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, на поддержку заявленных целей потребуется около 900 млрд рублей ежегодно.