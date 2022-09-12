Москва, 12 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Кремле положительно оценивают ход выборов 11 сентября 2022 года. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Исходим прежде всего из того, что выборы состоялись. Исходим из того, что они были организованы и проведены весьма и весьма на высоком уровне», — заявил Песков.

«Исходим также из того, что каких-либо сбоев или происшествий, или замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. Ориентируемся вот на эти заявления избиркома», — указал он.

В единый день голосования 11 сентября в России состоялись выборы 15 глав субъектов Федерации и выборы депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.