Москва, , 13:18 — REGNUM Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Костромка и Белогоровка Херсонской области, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что всего за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении в ходе боев ВСУ потеряли свыше 300 убитыми и до 1000 раненых военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее м Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки пять беспилотников ВСУ и восемь снарядов РСЗО, включая HIMARS, перехватили российские системы ПВО.

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